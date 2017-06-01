Сайнс-младший: «Ред Булл» может рассчитывать на меня

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заявил, что в «Ред Булл» могут рассчитывать на его успешное выступление, если в команде освободится место.

«Я буду делать, что делаю, и посмотрим, что будет. Я должен добиваться результатов и показывать „Ред Булл“ и всем остальным, что я быстр и однажды они могут на меня рассчитывать. Надеюсь, это произойдёт как можно раньше.

Не думаю, что могу занять место выше шестого-седьмого, притом что топ-команды быстрее нас на секунду на трассах вроде Монако и на две на всех остальных. Сейчас седьмое место — наша победа", — цитирует Сайнса Autosport.