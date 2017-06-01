З. Браун: не знаю, как уговаривать Алонсо остаться, он сам должен себя уговорить

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что не станет уговаривать Фернандо Алонсо остаться в команде, так как тот сам должен принять решение, исходя из обстоятельств.

«В нынешнем положении трудно представить, что в следующем году мы поборемся за титул. Но можно достичь большого прогресса. Мы ищем пути выйти в лидеры, и у нас есть немного времени до летнего перерыва.

Я не знаю, как можно убеждать Фернандо, он должен сам себя убедить, в зависимости от того, хочет ли выступать в этом окружении. Мы дадим Фернандо и команде работать вместо слов и посмотрим, как всё будет во второй половине сезона", — цитирует Брауна ESPN.