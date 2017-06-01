В Дании обеспокоены тем, что Магнуссен будет пропускать тренировки на Гран-при

Датские эксперты обеспокоены тем, что Кевину Магнуссену придётся уступать свой болид Антонио Джовинацци на многих Гран-при второй половины сезона Формулы-1. Джовинацци получил право отработать с «Хаасом» семь тренировок, и в шести из них он заменит за рулём Магнуссена.

«Пропускать тренировки — не лучший вариант. Хорошо только то, что команда уверена, что Кевин справится и без тренировок. Известно, что у Грожана есть проблемы с тормозами, а у Кевина с этим порядок. Может, это одна из причин. Но возможно, что дело в очках, которых у Кевина меньше», — заявил аналитик датского телеканала TV2 Йенс Уинтер.