Виньялес: буду копировать траектории Лоренсо на Гран-при Италии

Лидер чемпионата MotoGP Маверик Виньялес признался, что намерен повторять траектории своего предшественника по «Ямахе» Хорхе Лоренсо на Гран-при Италии.

«Я должен копировать его стиль езды потому, что он был очень быстр. Я проверил, и он во многих гонках был впереди. Нам остались от него хорошие данные. Нам просто надо постараться повторить его траектории.

В этот уик-энд важно быть сильным, хорошо квалифицироваться и атаковать на первых кругах. Мы на хорошем ходу, мотивированны, а наш байк может быть здесь силён", — приводит слова Виньялеса Autosport.