Гутьеррес примет участие на гонке IndyCar в Детройте

Экс-пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес, выступающий ныне в Формуле-E, заменит травмированного Себастьяна Бурде в команде Dale Coyne Racing в IndyCar на этапе в Детройте, который пройдёт со 2 по 4 июня. Об этом сообщает F1Today.

«Я очень благодарен за возможность присоединиться к столь конкурентоспособной команде. Когда Dale Coyne Racing позвала меня, у меня не было никаких сомнений, что это возможность получить огромный опыт. Моя цель — учиться всему как можно быстрее. IndyCar — огромный вызов для гонщиков, но я чувствую, что готов принять его», — завершил мексиканец.