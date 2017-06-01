Цандер: у «Заубера» есть всё, что есть и у команд из середины пелотона

Технический директор «Заубера» Йорг Цандер уверен, что финансовые возможности команды позволят ей со временем вклиниться в борьбу в середине пелотона.

«Я думаю, что у нас достаточно хороший бюджет, так что у нас есть все возможности, которыми обладают команды из середины пелотона, чтобы показать достойное развитие и охватить все его аспекты.

Полагаю, что в отношении человеческого ресурса «Заубер» тоже в хорошем положении. У нас очень талантливая и опытная команда, которая находится в этом спорте очень давно", — цитирует Цандера Crash.