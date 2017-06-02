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Хюлькенберг протестировал на «Поль Рикаре» два исторических болида «Рено»

2 июня 2017, пятница. 09:51. Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг был приглашён французским производителем и телеканалом Canal+ на трассу «Поль Рикар» для тестирования двух легендарных болидов «Рено». К немецкому гонщику присоединился Ален Прост, который и представил ему свой болид 1983 года- RE40, а также консультант французского канала Фрэнк Монтаньи.

Помимо RE40, Нико протестировал автомобиль RS01, на котором «Рено» впервые одержал победу на Гран-при Великобритании 1977 года с Жаном-Пьерой Жабуи. RS01 стал первым автомобилем Формулы-1, который был оснащён двигателем с турбонаддувом.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг
Новости. Авто
2 июня 2017, пятница
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