Марио Андретти: сейчас Алонсо попусту теряет время в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Марио Андретти выразил сочувствие Фернандо Алонсо, который вынужден бороться в хвосте пелотона из-за проблем «Макларена» с силовыми установками «Хонды».

«Единственное, что делает пилота счастливым, — это конкурентоспособность. Всё остальное — тотальное разочарование. Он находится в лучшей фазе своей карьеры и попусту тратит время. «Макларен» явно испытывает ту же боль, потому что эта команда знает, что это такое быть лучшими.

Для Фернандо ситуация может только улучшиться. Похоже, у команды есть хорошее шасси, и ситуация с мотором улучшится. Я уверен, что он попадёт в очки до окончания сезона», — цитирует Андретти Marca.