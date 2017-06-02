Риккардо: надеюсь, на этот раз в Монреале будет теплее

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к предстоящему Гран-при Канады.

«Мне очень нравится Гран-при Канады, это мой тип трасс. Это ещё один уличный трек, где мы проезжаем вблизи стен. Я побеждал на этой трассе. В Монреале весело, как на трассе, так и вне её. Как можно не любить этот Гран-при?

Это трасса, которую непросто проехать правильно. Несмотря на то что поворотов на ней не так много, все они довольно сложны… В прошлом году в Канаде было довольно холодно. И если честно, это было отстойно. Надеюсь, на этот раз будет теплее.

Перед отправкой на гонку, я обязательно проведу некоторое время в США. Со мной будет несколько друзей, так что сначала мы, вероятно, отправимся в Калифорнию, и, возможно, после Гран-при у меня также будет небольшая поездка. Но прежде, надо надеяться, мы покажем хороший результат перед потрясающими канадскими болельщиками», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».