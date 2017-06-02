Ферстаппен: в этом году сцепление с треком в Канаде будет более комфортным

Гонщик «Ред Булл»Макс Ферстаппен дал комментарий к предстоящему Гран-при Канады.

«На Гран-при Канады всегда большая толпа болельщиков, особенно в первом и втором поворотах, и вы чувствуете атмосферу гонки, когда находитесь в болиде. Болельщики увлечены гонками, что всегда приятно видеть, и я с нетерпением жду этого Гран-при.

Как и всегда, в Канаде у болидов будет немного меньше прижимной силы, поэтому они будут немного слабее на торможении, но в этом году у нас будет больше механического сцепления с треком, поэтому всем должно быть комфортнее по сравнению с прошлым годом», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».