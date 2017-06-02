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«Хонда»: очень сложно подготовить большое обновление мотора к Канаде

2 июня 2017, пятница. 14:23. Авто

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что, несмотря на все усилия производителя, подготовить большое обновление мотора к Гран-при Канады оказалось очень тяжело.

«Мы не сдаёмся и очень стараемся, чтобы всё было готово, но до четверга это сделать будет тяжело. Мы уже добивались улучшения скорости от обновлений. Но если выгода очень мала, то не стоит менять мотор.

Если мы не очень уверены в настройках новой спецификации, то это вызовет некоторые проблемы с управлением распределением мощности. Так что настройки тоже важны. У нас есть некоторые элементы в разработке, которые мы можем представить, если сможем настроить и если они будут работать надёжно. Не всё готово, есть различные факторы. Очень сложно подготовить большое обновление к Канаде», — цитирует Хасегаву Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Макларен Хонда Ф-1
Новости. Авто
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