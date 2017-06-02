Йост Капито вернулся в «Фольксваген»

Немецкий автопроизводитель «Фольксваген» в официальном пресс-релизе объявил о назначении Йоста Капито на пост управляющего директора подразделений концерна — Volkswagen R GmbH и Volkswagen Zubehor GmbH.

В начале февраля 58-летний специалист покинул пост исполнительного директора «Макларена», куда он перешёл после многих лет работы в «Фольксвагене», из-за разногласий с высшим руководством команды.

Компании Volkswagen R GmbH и Volkswagen Zubehor GmbH занимаются разработкой и производством аксессуаров для спорткаров и дорожных машин.