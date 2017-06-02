Стролл отверг идею поиска нового тренера для себя

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл отверг предположения о том, что ему необходим новый тренер, который помог бы ему развиваться как пилоту. Канадский гонщик подвергается критике за невзрачные выступления в дебютном сезоне в Формуле-1.

«У меня есть небольшой круг людей, с которыми я путешествую, у меня есть друзья и люди, помогающие мне на трассе. У меня есть моя команда, и я всем доволен на данный момент, так что я не думаю, что буду что-то менять. Тем не менее я верю в необходимость нахождения рядом людей, которые помогают двигаться вперёд. Ф-1 — это командный вид спорта, а не индивидуальный», — цитирует Стролла F1 Today.