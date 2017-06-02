Маллья разочарован поддержкой Хааса нынешнего распределения доходов в Ф-1

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья признался, что разочарован высказыванием владельца «Хааса» Джина Хааса, поддержавшего существующую систему распределения доходов в Формуле-1.

«Я нахожу разочаровывающим тот факт, что новичок в Формуле-1, у которого нет достаточного опыта владения командой Ф-1, делает такие глубокие заявления. Любой, кто посмотрит на структуру распределения доходов в Ф-1, сразу же поймёт, насколько она искажена. Очевидно, что ДНК Ф-1 должна учитывать и независимые команды, а не только производителей.

Поэтому я был особенно доволен, когда новые владельцы Ф-1 из Liberty Media обозначили то, о чём «Форс Индия» просила на протяжении какого-то времени, — необходимость пересмотра и корректировки распределения доходов, чтобы сделать её более справедливой для маленьких команд», — цитирует Маллью Autosport.