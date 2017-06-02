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Вольф: звук мотора должен быть неотъемлемой частью Формулы-1

2 июня 2017, пятница. 18:49. Авто

Босс «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что следующее поколение моторов обязательно должно себе вернуть тот звук, который делает Королевские гонки особенными.

«Сейчас мы можем видеть, что машины идут очень быстро, но звук также очень важен. Он даёт реальное представление о мощности и скорости болида. Но думаю, что с нынешним положением вещей мы пока должны забыть об этом.

Я не хочу сказать, что текущая ситуация плоха, но с 2020 года, когда мы приступим к работе с новыми двигателями, звук должен стать неотъемлемой частью его работы, и это очень важно", — цитирует Вольфа Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Тото Вольф технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
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