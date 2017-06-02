Тост: мы не разочарованы сотрудничеством с «Рено»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что доволен сотрудничеством с «Рено».

«Мы совсем не разочарованы сотрудничеством с „Рено“. Всё зависит от того, откуда вы пришли, в предыдущие годы у нас были прошлогодние двигатели, так что сейчас мы довольны текущей ситуацией. К тому же мы не должны забывать, что „Рено“ создал новый двигатель, что, безусловно, требует времени.

Я убеждён, что во второй половине сезона у нас будет ещё более мощный двигатель. Но даже на данный момент мы довольны сложившейся ситуацией. «Рено» делает небольшой прогресс, прежде всего нужно увериться в надёжности, думаю, что следующий шаг «Рено» будет многообещающим", — приводит слова Тоста Motorsport-Total.