Хюлькенберг: гонка в Канаде всегда одна из лучших в году

В преддверии Гран-при Канады пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от этапа, признав, что, несмотря на всю сложность трассы, она является для него одной из самых любимых.

«Это отличный Гран-при с отличным треком, совмещающим компоненты городской трассы и автодрома. Трасса с серьёзными ограждениями и бордюрами, которые нужно правильно проходить. Я получаю тут удовольствие, гонка в Канаде всегда одна из лучших в году. Видно, что фанаты здесь любят Формулу-1 и очень тепло нас встречают, тут отличная атмосфера.

Что касается самой трассы, то тут очень важна скорость, и, кроме того, в плане работы тормозов это одна из самых сложных гонок в чемпионате. Последняя шикана очень сложна, и на ней можно потерять очень много времени. Также важно правильно проходить многочисленные бордюры, что поможет показать хорошее время на круге.

Обгонять на трассе в Канаде сложно, но последняя шикана даёт такую возможность», — приводит слова немца пресс-служба «Рено».