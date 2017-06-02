Палмер: в Монако ощущения были такие, будто я добился большего, чем 11-е место

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Канады, а также вспомнил о своём выступлении на минувшей гонке в Монако.

«Первый раз я пилотировал болид в Канаде в прошлом году, и хотя, по независящим от меня обстоятельствам, гонка была коротка для меня, я получил тут удовольствие. Этот этап сложно сравнивать с Гран-при Монако, тут есть больше возможностей для обгонов, и мы будем делать максимум, чтобы добиться лучшего результата. На здешней трассе важна скорость, особенно на прямых, также есть „стена чемпионов“, где можно много выиграть, проиграть или просто завершить гонку.

После успешной гонки в Монако, нам важно продолжить успех. На предыдущем гоночном уик-энде у меня было впечатление, что я добился большего, чем 11-е место.

С точки зрения города выступать тут также здорово, чувствуется, что люди тут действительно любят Формулу-1", — приводит слова британца официальный сайт «Рено».