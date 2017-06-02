Ферстаппен: год будет успешным, если сможем бороться за победы

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что выступление «Ред Булл» в этом году не оправдывает ожиданий многих фанатов команды.

«Перед стартом сезона я никогда ничего не жду, так что когда машина очень хороша или имеет проблемы, это не становится каким-то шоком. Но я должен признать, что, к сожалению, наши выступления не те, на которые многие надеялись, но это надо принять и стараться быть лучше.

Год можно будет назвать успешным тогда, когда наше отставание сократится и мы сможем бороться за победы на этапах. На данный момент это не так, и мы сосредоточены на том, чтобы прибавлять от гонки к гонке. Я думаю, что ключом к решению наших проблем станет прогресс в плане сцепления», — приводит слова голландца Crash.