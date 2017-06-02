Росси почувствовал боль в правой руке во время тренировки на Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира Валентино Росси признался, что пятничные тренировочные сессии на Гран-при Италии MotoGP дались ему нелегко, так как он проводил их, превозмогая боль в руке.

«Сегодня был очень сложный день. На здешней трассе тяжело выступать, даже когда готов на 100%, большое значение играет высокая температура. Сегодня же мне было особенно тяжело, потому что мне пришлось превозмогать боль в руке, особенно это чувствовалось на ускорениях.

Я не ожидал боли в руке, думал, для меня это было сюрпризом. Перед второй практикой я принял лёгкие обезболивающие, так что стало немного проще, но всё равно было очень тяжело, особенно после 5-6 кругов. Но сегодня только пятница, возможно, всё изменится", — приводит слова итальянца Autosport.