К. Уильямс — о критике Стролла: все должны помнить, как он молод

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс встала на защиту дебютанта команды в этом сезоне Лэнса Стролла, чьи результаты порка оставляют желать лучшего. Из шести гонок сезона канадец сумел финишировать лишь в двух.

«На Стролла оказывается сильное давление, но все должны помнить, как он ещё молод. Разница между Формулой-1 и младшими сериями колоссальна, и думаю, что люди должны это учитывать. Если вы посмотрите на таких пилотов, как Феттель или Райкконен, то они в своём дебютном сезоне выступали не лучше. Так что я прошу немного сбавить критику в его адрес.

Я думаю, что все новички сравнивают себя с Максом Ферстаппеном, но ситуация Макса уникальна, и такие сравнения не совсем верны. Обычно новичкам нужен год, чтобы адаптироваться к Формуле-1», — приводит слова Уильямс ESPN.