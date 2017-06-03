Ферстаппен: я самый быстрый в своей семье

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о семейных гонках, назвав себя самым быстрым пилотом среди всех своих родственников.

«Кто самый быстрый в моей семье? Думаю, что я. И мне кажется, что отец со мной согласится. Он всегда старается сделать так, чтобы я становился лучше и лучше. Я бы сказал, что я версия Ферстаппена 2.0.

В прошлом году мы устроили соревнования в картинге — тогда к нам присоединились моя мама, сестра и некоторые из моих друзей. И я должен сказать, отец по-прежнему очень быстр. И даже моя мама в той мини-гонке показала неплохой результат.

Не знаю, кем бы я стал, если бы не занимался тем, что делаю сейчас, потому что я всегда себя видел лишь в гонках. Я не любил учиться, не любил школу, и мне даже сложно назвать свой любимый предмет, возможно, это была физкультура, ещё мне нравилась история», — приводит слова Ферстаппена Crash.