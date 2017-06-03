Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Руководство хочет проводить более 21-й гонки в Формуле-1 начиная с 2019 года

3 июня 2017, суббота. 09:34. Авто

Руководство Формулы-1 намерено проводить более 21-й гонки за сезон, начиная с 2019 года. Календарь на сезон-2018 практически свёрстан и будет состоять из 21-го этапа, а через год боссы серии намерены его расширить.

Чтобы расширенный календарь не оказался слишком тяжёлой нагрузкой для команд, руководство намерено сократить число гонок, проводящихся без недельной паузы.

«Мы не хотим проводить много гонок, идущих подряд. И хотим лучше распределить их по территориям — европейские гонки, американские, азиатские, но это трудно сделать из-за климата и условий контракта», — приводит слова маркетингового директора Ф-1 Шона Братчеса Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
трассы
Новости. Авто
3 июня 2017, суббота
10:31 Гутьеррес: хотел бы попробовать себя на «Инди 500»
10:06 Магнуссен: у «Хааса» нет цели начать выигрывать гонки через два-три года
09:34 Руководство хочет проводить более 21-й гонки в Формуле-1 начиная с 2019 года
00:39 Ферстаппен: я самый быстрый в своей семье
00:21 К. Уильямс — о критике Стролла: все должны помнить, как он молод
2 июня 2017, пятница
23:49 Росси почувствовал боль в правой руке во время тренировки на Гран-при Италии
23:03 Ферстаппен: год будет успешным, если сможем бороться за победы
22:21 Палмер: в Монако ощущения были такие, будто я добился большего, чем 11-е место
21:40 Хюлькенберг: гонка в Канаде всегда одна из лучших в году
21:03 Абитебуль: на летний перерыв хотим уйти на шестом месте
19:51 Тост: мы не разочарованы сотрудничеством с «Рено»
18:49 Вольф: звук мотора должен быть неотъемлемой частью Формулы-1
18:29 «Уильямс» отмечает своё 40-летие в Сильверстоуне
17:10 Маллья разочарован поддержкой Хааса нынешнего распределения доходов в Ф-1
16:20 Кратчлоу — лучший на второй тренировке MotoGP в Муджелло, Росси — 12-й
15:59 Стролл отверг идею поиска нового тренера для себя
15:27 Сало: Райкконен уже фактически пилот номер два в «Феррари»
14:46 Йост Капито вернулся в «Фольксваген»
14:23 «Хонда»: очень сложно подготовить большое обновление мотора к Канаде
13:28 Марко: действующий моторный регламент почти уничтожил «Макларен»
12:50 Ферстаппен: в этом году сцепление с треком в Канаде будет более комфортным
12:30 Риккардо: надеюсь, на этот раз в Монреале будет теплее
11:59 Довициозо — лучший на первой тренировке MotoGP в Муджелло, Росси — 15-й
11:35 Марио Андретти: сейчас Алонсо попусту теряет время в «Макларене»
10:30 Баттон примет участие в гонке «1000 км Сузуки»
09:51 Хюлькенберг протестировал на «Поль Рикаре» два исторических болида «Рено»
01:06 Сайнс-младший: однажды хочу попробовать свои силы в ралли
1 июня 2017, четверг
23:56 «Ниссан» может заменить «Рено» в Формуле-E
22:24 Цандер: у «Заубера» есть всё, что есть и у команд из середины пелотона
21:18 Гутьеррес примет участие на гонке IndyCar в Детройте
20:20 Виньялес: буду копировать траектории Лоренсо на Гран-при Италии
19:55 Алонсо: расскажу парням из Ф-1, сколько платят на «Инди 500», и они приедут
19:21 Росси: мне повезло, я мог пропустить две гонки из-за травм
18:47 В Дании обеспокоены тем, что Магнуссен будет пропускать тренировки на Гран-при
18:21 З. Браун: не знаю, как уговаривать Алонсо остаться, он сам должен себя уговорить
18:14 Сайнс-младший: «Ред Булл» может рассчитывать на меня
17:15 Росси допустили до участия на Гран-при Италии MotoGP
16:58 Вильнёв не сожалеет о вложенных деньгах в команду «БАР»
16:15 Боттас пока не ждёт, что «Ред Булл» вклинится в борьбу лидеров
15:59 Вступайте в сообщество раздела «Автоспорт» в соцсети «ВКонтакте»
15:51 Лоуренс Стролл: Лэнс заслужил своё место в Формуле-1
15:13 Вандорн получил именную трибуну в Спа
14:43 Алонсо: проблемы «Макларена» утомляют
13:50 Верляйн прошёл медобследование и допущен к Гран-при Канады
13:46 Канаан ответил колкостью на высказывание Хэмилтона об IndyCar
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
Нет
164 (58%)
Проголосовало: 283
Архив →
© championat.com, 2000–2017