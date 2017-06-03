Магнуссен: у «Хааса» нет цели начать выигрывать гонки через два-три года

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что в американской команде чувствует себя лучше, чем раньше, из-за более расслабленной атмосферы.

«Тут меньше давления. Это не большая компания, которой результаты нужны прямо сейчас. Здесь подход такой: сделай всё, что можешь, и посмотрим, к чему это приведёт. Все достижения положительны. Любые набранные очки нас радуют.

У нас нет цели начать выигрывать гонки через два, три или четыре года. Хотя выиграть было бы приятно, и это моя личная цель в Формуле-1. Но «Хаас» новая команда, которая рада быть здесь, и каждый результат для неё положителен", — цитирует Магнуссена Crash.