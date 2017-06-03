Сарразен заменит Гутьерреса в команде Формулы-E Techeetah

Французский гонщик Стефан Сарразен заменит Эстебана Гутьерреса в составе команды Techeetah в Формуле-E до конца сезона-2016/17. Это позволит мексиканцу провести полноценный сезон в IndyCar, где он в этот уик-энд заменяет травмированного Себастьена Бурде. Место самого Сарразена в Venturi займёт Том Дильманн.

«Это положительное решение для всех сторон. Опыт Стефана будет полезен Techeetah, а Том получит возможность увеличить ценный опыт в Venturi», — приводит комментарий руководителя Venturi Гилдо Пастора Autosport.