«Хонда»: на стенде наш блок MGU-H не ломается

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что на динамометрическом стенде блок MGU-H силовой установки его компании не ломается так, как на трассе.

«Из-за проблем на приходится менять блок MGU-H каждые две гонки, что не здорово. Но на стенде он отработал более 5 тыс. км, так что его запас не израсходуется за две гонки. Нужно улучшить ситуацию. На стенде у нас всё работает, а на трассе возникает множество проблем. Нам просто надо изменить модификацию, и мы уже тестируем новую.

Пока мы не проведём пять-шесть гонок без поломок, нельзя сказать, что я уверен в надёжности. Но мы движемся в верном направлении", — цитирует Хасегаву Racer.