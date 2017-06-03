Стролл: не сомневаюсь в своих навыках пилота

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заверил, что неудачный старт сезона не пошатнул его уверенности в себе.

«Не хочу прозвучать высокомерно, но в своих навыках пилота я не сомневаюсь. Я доказал их себе в прошлой части карьеры в Формуле-4 и Формуле-3. Я не сомневаюсь в себе даже из-за сложного старта сезона. Я должен принять то, что Ф-1 сильно отличается от всех других серий. Шины очень трудно понять, в этом году их тяжело привести в рабочее окно.

Машины этого года тяжёлые, быстрые и сильно болтаются из стороны в сторону, что весело, но управлять ими трудно. Мне это доставляет удовольствие, но проблемы с ними возникают у многих», — приводит слова Стролла Crash.