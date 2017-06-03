Алонсо: разница между командами в Формуле-1 ещё большая

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что, несмотря на повышение конкуренции за победы, «Королевские гонки» остаются сильно предсказуемыми.

«Я думаю, в Формуле-1 сейчас очень здоровая ситуация. Но разница между командами ещё большая, а для импровизации и сюрпризов остаётся маленький запас. Вы более-менее понимаете, кто выиграет гонку», — приводит слова Алонсо F1 Today.

За шесть первых гонок сезона-2017 на верхнюю ступень подиума поднимались три пилота, представляющих две разные команды.