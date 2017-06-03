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Тост: забудьте о жалобах пилотов на шины «Пирелли»

3 июня 2017, суббота. 14:52. Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост доволен тем, какие шины «Пирелли» подготовила в этом году, и призывает не обращать внимания на критику пилотов.

«Трудно понять, как работают шины. Но для инженеров и пилотов хороши попытки понять, как вывести их на пик раньше всего и выжать максимум. В автоспорте нужно разбираться в шинах, потому что они делают разницу, и в этом плане я могу только похвалить „Пирелли“. По-моему, они делают хорошую работу, я вижу одинаковую ситуацию для всех команд, и нам приходится искать лучшее решение из возможных. Жалобы всегда бывают: на то, что шины слишком мягкие, слишком жёсткие, на то и это. Забудьте о них, пилотам положено сидеть в машинах и атаковать. И всё», — цитирует Тоста NBC Sports.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Торо Россо Франц Тост Пирелли
Новости. Авто
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