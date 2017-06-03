«Чемпионат» разыгрывает два билета на этап Russian Drift Series в Рязани

«Чемпионат» разыгрывает два билета на этап чемпионата России по дрифту Russian Drift Series в Рязани. Рязань примет третий этап чемпионата, который пройдёт 11 июня.

Для участия в розыгрыше билетов нужно вступить в группу «Чемпионат.Автоспорт» в социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи про конкурс. Подведение итогов конкурса состоится 7 июня.

После двух этапов RTS в чемпионате лидирует Георгий Чивчян, который победил на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде. Первый этап серии на трассе Moscow Raceway выиграл Аркадий Цареградцев.

Вступить в группу "Чемпионат.Автоспорт" и сделать репост записи о конкурсе можно, перейдя по гиперссылкам.