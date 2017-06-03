Марко: моторы должны быть проще, громче и стоить не больше $ 10 млн

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз выступил с критикой в адрес регламента на силовые установки, который действует в Формуле-1 с сезона-2014. Сейчас в Ф-1 используют гибридные моторы.

«В Формуле-1 неправильный регламент на моторы. Они должны быть проще, громче и стоить не больше $ 10 млн. Популярность Ф-1 сильно снизилась с тех пор, как этот регламент вступил в силу. Аудитория уменьшается с 2014 года. Если ты платишь за моторы больше $ 20 млн в год, это безумие», — приводит слова Марко Krone Zeitung.