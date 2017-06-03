Алонсо: надеюсь, что в Канаде «Макларен» получит обновление двигателя

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо надеется, что команде удастся подготовить обновление двигателя к Гран-при Канады.

«Я не знаю, получим ли мы обновление двигателя к следующему этапу, но я надеюсь на это. В то же время нельзя забывать, что мы превысили лимит на моторы в этом году, так что каждая следующая установка нового двигателя будет стоить нам дорого. В этой связи нужно всё как следует проанализировать и принять решение.

После возвращения с гонки «500 миль Индианаполиса» я продолжаю надеяться на прогресс в ближайшее время, но понимаю, что улучшить результаты сразу будет не так просто», — приводит слова Алонсо Marca.