Эрикссон: если бы «Заубер» получил обновления раньше, этап в Монако был бы лучше

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон рассказал о том, что обновления болида перед Гран-при Монако привели пилотов команды в замешательство, а настройки автомобиля оставляли желать лучшего.

«Мы были удивлены нашей конкурентоспособностью в Барселоне, поскольку тогда мы сделали минимальные обновления, поработав только над задним крылом. Остальной пакет обновлений мы готовили к гонке в Монако, и после результата в Барселоне все ожидали, что мы сможем навязать борьбу командам из середины пелотона. Но в итоге мы оказались предпоследними по скорости.

Очень важно правильно настроить обновления перед их первым заездом, но на Гран-при Монако это сделать очень сложно. Если бы мы получили полное обновление в Барселоне, то в Монако всё бы сложилось лучше», — приводит слова шведа Autosport.