Росси: больше не испытываю никакой боли

Семикратный чемпион мира в MotoGP Валентино Росси прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, на которой ему удалось показать второй результат.

«Утром у меня был хороший темп, я выдал очень хороший круг и показал лучшее время. Днём я чувствовал себя комфортно, но, к сожалению, допустил ошибку в одном из поворотов. После этого квалификация прошла непросто, но это второе место очень важно для меня. Я становлюсь лучше день ото дня и хорошо восстанавливаюсь (после госпитализации в конце прошлой недели. — Прим. «Чемпионата»).

Я больше не испытываю никакой боли, когда веду мотоцикл, это очень важно. Думаю, что завтра гонка пройдёт сложнее, чем обычно, но надеюсь, что сумею прибавить, как это получилось сегодня», — приводит слова итальянца Autosport.