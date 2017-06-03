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Росси: больше не испытываю никакой боли

3 июня 2017, суббота. 20:13. Авто

Семикратный чемпион мира в MotoGP Валентино Росси прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, на которой ему удалось показать второй результат.

«Утром у меня был хороший темп, я выдал очень хороший круг и показал лучшее время. Днём я чувствовал себя комфортно, но, к сожалению, допустил ошибку в одном из поворотов. После этого квалификация прошла непросто, но это второе место очень важно для меня. Я становлюсь лучше день ото дня и хорошо восстанавливаюсь (после госпитализации в конце прошлой недели. — Прим. «Чемпионата»).

Я больше не испытываю никакой боли, когда веду мотоцикл, это очень важно. Думаю, что завтра гонка пройдёт сложнее, чем обычно, но надеюсь, что сумею прибавить, как это получилось сегодня», — приводит слова итальянца Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
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