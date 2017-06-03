Кастроневеса лишили поула на гонке IndyCar в Детройте, Алёшин — 20-й

Сегодня в Детройте состоится первая гонка IndyCar в Детройте. С первого места в ней будет стартовать пилот Rahal Letterman Lanigan Грэм Рэйхолю. Второе место досталось Элио Кастроневесу, тройку лидеров замкнул Такума Сато.

Интересно, что лучшее время на круге показал как раз Кастроневес, однако по итогам квалификации этот результат не был учтён, так как бразилец продемонстрировал его под жёлтыми флагами, появившимися, из-за ошикби Михаила Алёшина. Россиянин будет стартовать в гонке с двадцатого места.

Первая гонка в Детройте стартует в 22.45. Завтра на этой же трассе в 17.45. состоится квалификация второй гонки, которая также будет стартовать в 22.45. В Детройте проходит единственный сдвоенный этап этого сезона.

IndyCar. Детройт. Квалификация первой гонки.

1. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan)

2. Элио Кастроневес (Team Penske)

3. Такумо Сато (Andretti Autosport)

4. Александр Росси (Andretti Herta)

5. Джеймс Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports)

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing)

7. Симон Пажно (Team Penske)

8. Макс Чилтон (Chip Ganassi Racing)

9. Джозеф Ньюгарден (Team Penske)

10. Чарли Кимбл (Chip Ganassi Racing)

...

20. Михаил Алёшин (Schmidt Peterson Motorsports)