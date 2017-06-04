Булье: обновления «Макларена» сработали на 95 %

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что доволен обновлениями, которые привнесла команда на минувших этапах. После них пилоты впервые в сезоне смогли пробиться в финальный сегмент квалификации.

«Обновления принесли тот результат, которого мы хотели добиться. Они сработали на 95 % — это великолепно. Теперь мы можем быть уверены в том, что делаем. Наши новинки касались не только аэродинамики, но и шасси, и подвески. Каждый раз мы знаем, чего нам ожидать.

Конечно, тенденция не всегда одинакова, но в целом мы довольны тем, чего мы достигли. Мы можем положиться на наши новые методы работы. Благодаря этим методам мы теперь уверены в том, что нам по силам достичь следующих целей. Болид будет и дальше продолжать развитие, так что мы довольны", — приводит слова Булье Autosport.