Дэймон Хилл: Ферстаппену надо следить за своими словами

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл прокомментировал эпизод с участием Макса Ферстаппена на Гран-при Монако. Голландец выразил своё негодование команде по радио, после того как его напарник Даниэль Риккардо обошёл его за счёт более позднего пит-стопа.

«Каждый пилот должен понимать, что в современной Формуле-1 всё сказанное чаще всего передаётся в прямой эфир. В этой связи пилотам надо следить за словами, в том числе и Максу. Он должно быть в курсе, что детская аудитория также слышит эти слова.

Вместе с тем после гонки в Монако Макс несомненно многое узнал. Он теперь понимает, что не всегда между командой и пилотом всё гладко, и не всегда командная тактика работает. Невзирая на юный возраст, Макс очень зрелый, и он привносит в наш спорт страсть. Неурядица в Монако пройдена, и теперь она может быть вычеркнута, она сделает Ферстаппена лишь сильнее", — приводит слова Хилла F1Today.