Фернли: у «Форс Индии» нет проблем в отношениях с Пересом

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли опроверг слухи о каких-либо разногласиях с пилотом команды Серхио Пересом, а также дал свой прогноз на два ближайших Гран-при.

«В Монако случилось то, что случилось. В какой-то момент плохой день должен был прийти, но я надеюсь, что в тот день мы получили всё и сразу. В целом же ничего страшного не произошло, мы уступили несколько очков „Торо Россо“, но мы в хорошей ситуации. Впереди нас ждут две гонки, в которых мы и „Уильямс“ покажем неплохой результат.

Думаю, в Канаде более удачливыми будет «Уильямс», нам же будет проще в Баку. Что касается каких-то разногласий с Пересом, то я совсем не виню его за инцидент на минувшем этапе, это была гонка", — приводит слова Фернли F1i.