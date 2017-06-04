Грожан: гонка в Монако показала, что в «Хаасе» способны найти нужные настройки

В преддверии Гран-при Канады пилот «Хааса» Ромен Грожан вспомнил выступление на прошлой гонке, а также поделился ожиданиями от этапа в Монреале.

«Машина очень хороша, и у нас много шансов попасть в очки. Нам не всегда сопутствует удача, но в Монако она была на нашей стороне, это была не та гонка, где мы ожидали привести обе машины в топ-10. Но нам это удалось, это свидетельствует о том, что в команде способны найти нужные настройки и подобрать правильную стратегию. Та гонка была большим достижением. Вообще достаточно тяжело бороться за очки, когда знаешь, что практически всегда шесть болидов будут в топ-10, особенно это проблематично для маленьких команд.

Что касается предстоящего этапа в Монреале, то та трасса частично городская, и мы можем этим воспользоваться. Конечно, она значительно быстрее Монако и сильно отличается от той трассы.

Гран-при Канады сложный в плане нагрузки на тормоза, это не входит в число наших сильных сторон, но мы будем работать над этим. В целом же я люблю эту трассу и получаю от неё удовольствие. В Монреале я всегда испытываю прекрасные чувства", — цитирует Грожана официальный сайт «Хааса».