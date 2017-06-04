Виньялес упрочил лидерство в зачёте MotoGP, Довициозо обошёл Росси

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес упрочил своё лидерство в чемпионате MotoGP. После Гран-при Италии он опережает ближайшего соперника на 26 очков. На второе место благодаря победе в Муджелло вышел Андреа Довициозо. Третьим стал семикратный чемпион серии Валентино Росси.
MotoGP. Личный зачёт
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 105 очков
2. Андреа Довициозо («Дукати») — 79
3. Валентино Росси («Ямаха») — 75
4. Марк Маркес («Хонда») — 68
5. Дани Педроса («Хонда») — 68
6. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 64
7. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 46
8. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 42
9. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 41
10. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 40.