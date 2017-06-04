IndyCar. Гран-при Детройта. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 4 июня, состоится гонка восьмого этапа серии IndyCar в Детройте на трассе «Белл-Айл Парк». Начало гонки запланировано на 22:45 по московскому времени.

Накануне седьмая гонка сезона прошла также в Детройте. Её победителем стал Грем Рейхол. Россиянин Михаил Алёшин финишировал шестым.

В чемпионате после семи гонок лидирует Скотт Диксон. Алёшин идёт 15-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки в Детройте. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.