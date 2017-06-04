Довициозо: перед гонкой был болен и боялся, что кончатся силы

Победитель Гран-при Италии MotoGP Андреа Довициозо признался, что плохо чувствовал себя перед гонкой и боялся не добраться до финиша из-за того, что его покинут силы.

«Очень странный день для меня, и победа — его самая странная часть. Вторая в том, что я проснулся в четыре часа и был болен. У меня не было сил, мы не участвовали в уорм-апе. К счастью, нам не надо было ничего испытывать, так как с байком всё было хорошо.

Перед гонкой мне не хватало сил, и я боялся, что они кончатся по ходу. Но на деле я смог проехать гонку быстро и без помарок", — приводит слова Довициозо Autosport.