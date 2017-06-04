Лоренсо: я ехал смело, но не был быстрее Росси и Виньялеса

Пилот «Дукати» Хорхе Лоренсо заявил, что не был быстрее соперников из «Ямахи» на Гран-при Италии MotoGP, хотя его напарник Андреа Довициозо выиграл гонку.

«Я не был быстрее пилотов „Ямахи“. У меня была высокая максимальная скорость, и я ехал очень смело, но не был быстрее их. Максимальная скорость на шестой передаче была гораздо выше, чем у остальных, поэтому в первый поворот я вошёл лидером. На четвёртой тренировке я был одним из самых быстрых и пытался повторить это, но Росси не позволил — он обогнал меня в середине поворота», — приводит слова Лоренсо Autosport.