Мик и Брин поприветствовали Миккельсена в «Ситроене»

Пилоты «Ситроена» Крис Мик и Крейг Брин рады приходу в команду Андреаса Миккельсена. Ранее стало известно, что норвежец выступит за «Ситроен» на Ралли Сардинии. В автомобиле Citroen С3 Миккельсен заменит Стефана Лефевра, который вернётся за руль машины на Ралли Польши.

«На мой взгляд, хорошо, что у команды есть Андреас, он приносит с собой ценный опыт, и у него есть потенциал для побед в ралли. Мы вместе будем трудиться, чтобы «Ситроен» побеждал», — сказал Мик, слова которого приводит сайт WRC.

Брин, в свою очередь, отметил: «Я бы хотел поприветствовать Андреаса. Мы не слишком хорошо знакомы с ним на данный момент, однако я с нетерпением жду возможности поработать с ним».