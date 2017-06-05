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На третьем этапе СМП РСКГ будет разыгран очередной автомобиль среди зрителей

5 июня 2017, понедельник. 13:15. Авто

17 и 18 июня автодром Нижегородское кольцо, расположенный в 12 километрах от Нижнего Новгорода под городом Богородск, примет 3-й этап Российской серии кольцевых гонок – чемпионата и Кубка России, проводимых под эгидой программы развития автоспорта SMP Racing.

На этот раз участники СМП РСКГ – 2017 соберутся в полном составе: помимо «взрослых» классов «Туринг», «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн» и «Национальный» сюда прибудут участники первенства СМП РСКГ «Национальный Юниор», пропустившие смоленский этап.

Кроме того, в качестве гонок поддержки на Нижегородском кольце выступят пилоты монокубка Legends, так что число спортсменов вплотную приблизится к сотне, а зрители увидят рекордное в этом сезоне количество гонок — их ждёт дюжина стартов.

Организаторы СМП РСКГ традиционно предложат множество развлечений. У фанатов будет возможность пообщаться со знаменитыми гонщиками, в числе которых есть победители и призёры европейских и мировых чемпионатов, во время автограф-сессий; каждую гонку предваряет стартовая процедура, во время которой пилоты занимают места на трассе при помощи очаровательных grid girls, а паддок будет открыт для посещения всеми желающими.

Кроме того, в 18 июня пройдёт розыгрыш очередного хэтчбека LADA Kalina Drive Active от LADA Sport ROSNEFT. Чтобы испытать удачу, достаточно взять флаер в одном из дилерских центров LADA в Нижегородской области или во время этапа СМП РСКГ, опустить его в лототрон – и дождаться результатов розыгрыша, который организуют на глазах у всех присутствующих. Также 3000 флаеров будут распространены в кинотеатрах сети «Синема Парк» при покупке билетов на сеанс на даты 02-04 июня, 09-11 июня, 15-17 июня.

«Хорошие сюрпризы – это всегда приятно! Я надеюсь, что все, кто придёт на гостеприимные трибуны Нижегородского кольца 17 и 18 июня, получат удовольствие от рекордного количества гонок и поддержат нижегородских спортсменов в их борьбе с представителями из трёх десятков других городов. Наконец, в очередной раз у болельщиков будет шанс стать обладателем нового автомобиля. На открытии сезона в Грозном повезло жителю Чечни, на смоленском этапе – смолянину; посмотрим, продолжится ли эта традиция в Нижегородской области, или счастливый билет достанется кому-то из гостей региона», — рассказал руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.

Вход на 3-й этап СМП РСКГ для всех зрителей бесплатный. Добраться до соревнований из Москвы можно на личном автомобиле либо на скоростных поездах «Ласточка» и «Стриж» (удобнее в качестве конечной станции указать Дзержинск, а затем воспользоваться услугами маршрутного транспорта, отправляющегося в город Богородск, или такси).

Трансляции соревнований выйдут в эфире телеканалов «Матч! Наш спорт», АВТО24 и на медиапортале smp-rskg.tv.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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