Стюарт: Феттель победит Хэмилтона в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1 сэр Джеки Стюарт считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель победит гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство в сезоне-2017.

«У Себастьяна больше опыта, и он более спокоен, чем Льюис. Льюису будет сложно изменить ситуацию, потому что Феттель очень голоден до успеха», — цитирует Стюарта Sport Bild.

Другой экс-пилот Ф-1 Марк Зурер соглашается с ним: «Феттель — это гонщик, которого обескураживает плохая машина, но когда у него хороший болид — он невероятен. Кроме того, благодаря семейной жизни он менее подвержен колебаниям, чем Хэмилтон».