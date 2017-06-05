Экклстоун: для меня было очевидно, что Райкконен не станет победителем в Монако

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что у «Феррари» очень высокие шансы на победу в чемпионате 2017 года.

«У «Феррари» теперь лучший автомобиль, и они производят сильное впечатление. Но они должны быть осторожными с «Мерседесами», — приводит слова Экклстоуна Blick.

Также британец прокомментировал эпизод гонки в Монако, когда пилот «Феррари» Себастьян Феттель обошёл своего напарника Кими Райкконена за счёт более позднего пит-стопа. Многие предположили, что «Скудерия» применила командную тактику. «Когда Райкконен возглавил гонку, держа позади Феттеля, я сразу же сказал своим гостям: две «Феррари» не финишируют в таком порядке. Это было очевидно», — отметил британец.