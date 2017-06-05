Алонсо: я рад вернуться к работе в «Макларене»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий к Гран-при Канады, на котором выступит после пропуска гонки в Монако в связи с участием в «Индианаполисе 500».

«Здорово вернуться в Канаду. Мне всегда нравилась трасса в Монреале. Этот трек уникален тем, что очень требователен к машине и пилоту, так что это настоящая гоночная трасса.

На трассе имени Жиля Вильнёва очень многое зависит от вашей скорости на прямой. И это не так хорошо для нашего болида, как извилистые, медленные улочки Монако. Но я очень рад вернуться к пилотированию MCL32, а также к работе с командой», — цитирует Алонсо F1i.