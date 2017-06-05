Дженсон Баттон открыл крафтовую пивоварню

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон стал одним из основателей крафтовой пивоварни Blue Coast Brew.

«Рад объявить, что я — один из основателей Blue Coast Brew, которая произведёт революцию крафтового пива на юге Франции. В какое захватывающее время мы живём!» — написал Баттон в своём «инстаграме».

Баттон перестал быть боевым пилотом в Ф-1 по окончании прошлого сезона. В нынешнем году он выступил на Гран-при Монако и планирует провести гонку «1000 км Сузуки» в рамках японской гоночной серии Super GT.