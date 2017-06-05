Тост: «Торо Россо» будет более чем счастлив сохранить Квята и Сайнса на 2018-й

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост хотел бы сохранить на сезон-2018 Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего в качестве пилотов.

«Это решение примет „Ред Булл“. Мы должны подождать. Но если Сайнс и Квят останутся с нами, это будет фантастикой. В чемпионате не так много команд, которые сильно превосходят нас. Пилот всё ещё молод, и мы их развиваем. Одному 22 года, другому 23. Посмотрим, что решит „Ред Булл“, но если они останутся, то вся команда будет более чем счастлива», — приводит слова Тоста Motorsport.